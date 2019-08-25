Петербургский СКА начал матч против финского «Йокерита» на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

На данный момент СКА одержал две победы на турнире: подопечные Алексея Кудашова обыграли хоккейный клуб «Сочи» и нижегородский «Торпедо». В ворота сочинцев хоккеисты СКА забросили три шайбы, нижегородцы пропустили шесть. В матче с клубом «Сочи» после окончания основного времени была проведена серия буллитов, в которой победу одержали гости.

«Йокерит» также сыграл на турнире два матча, оба завершились победой для финского клуба. В первом туре «Йокерит» обыграл «Северсталь» со счетом 2:1, а затем финны победили «Авангард» со счетом 4:3.

Завтра, 26 августа, СКА сыграет заключительный матч турнира против омского «Авангарда».