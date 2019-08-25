Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную награду на чемпионате мира по летнему биатлону.

В мужской гонке преследования, которая проводилась сегодня, 25 августа, Эдуард Латыпов занял второе место, уступив лишь словацкому спортсмену Мартину Отченашу. Латыпов сделал в общей сложности пять промахов и проиграл первому месту чуть более девяти секунд.

Третье место занял представитель Словении Клемен Бауэр.

Также в гонке приняли участие еще пять российских биатлонистов. Семен Сучилов занял 11-е место, у него в пассиве шесть промахов, Вадим Филимонов стал 19-ым, проиграв 1 минуту 18 секунд с четырьмя промахами, Александр Поварницын стал 21-ым, допустив семь промахов, Петр Пащенко финишировал вслед за ним на 22-й строчке. Сергей Корастылев с двумя промахами замкнул тридцатку сильнейших.

Чемпионат мира по летнему биатлону проходит на базе комплекса в Раубичах, республика Беларусь.