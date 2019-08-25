Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в настоящий момент прибыл в Ереван, где будет проводить тренировки с местным клубом «Пюник». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Ранее Дмитрий Сычев заявил в первом выпуске авторского подкаста «Сычев Подкаст», что не собирается завершать карьеру и ведет переговоры с клубом, имя которого называть не стал. Пока неизвестно, является ли «Пюник» тем клубом, с которым подпишет контракт Сычев.

На данный момент 35-летний нападающий Дмитрий Сычев является свободным агентом. В 2018 году закончился его контракт со второй командой московского «Локомотива» — «Казанкой», после чего футболист игровой практики не имел. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Локомотив» и «Спартак», а также провел один сезон в чемпионате Франции, играя за «Марсель».