Российский легкоатлет Сергей Шубенков, который специализируется на беге на 110 м с барьерами, прокомментировал свое неудачное выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Напомним, на своей дистанции россиянин занял восьмое место, показав результат в 13,88 секунды. Слова спортсмена приводит портал РИА Новости. Шубенков отметил, что его восстановление шло тяжело, однако он достиг определенного прогресса. «Результата такого, конечно, не ожидали, даже если судить по тренировкам. Сказалось ещё и отсутствие соревновательной практики, не было нужной остроты ощущений, что ли», — сказал бегут, добавив, что сдаваться не намерен и хочет наверстать упущенное до чемпионата мира.

Для Сергея Шубенкова этот старт стал первым после двухмесячного восстановления от травмы, полученной на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует 27 сентября.