Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал свое мнение по поводу игры петербургского «Зенита» в последних турах чемпионата России по футболу.

Слова эксперта приводит портал РИА Новости. По мнению Игнатьева, «Зенит» сейчас не находится в кризисе, клубу не хватает игроков, которые реализовывали бы потенциал команды в нападении. «Все, что сегодня делает «Зенит», прогнозируемо и просто – фланговые атаки, которые должны заканчиваться передачей в район штрафной площади», — отметил Игнатьев.

Как считает эксперт, петербуржцы играют очень предсказуемо. «»Зенит» как новогодняя елка без игрушек, которые расцветили бы ее. Отсюда все приблизительно знают, как будет выглядеть «Зенит», — отметил Игнатьев.

Напомним, вчера, 24 августа, «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ, на выезде уступив «Уфе».