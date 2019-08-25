На чемпионате мира по летнему биатлону началась женская гонка преследования. Турнир проходит на базе комплекса в Раубичах, Белоруссия.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:

Накануне в Раубичах состоялась женская спринтерская гонка, которую выиграла россиянка Екатерина Глазырина. Сегодня, 25 августа, она ушла на дистанцию первой вместе с Люцией Харватовой из Чехии, поскольку в спринте они показали одинаковый результат с точностью до десятой секунды. Серебро в спринте среди женщин завоевала украинка Дарья Блашко.

Бронза у еще одной представительницы России Кристины Резцовой. Она уступила победительницам около 4 секунд. Россиянка Виктория Сливко стала в гонке седьмой, Тамара Воронина — восьмой. Лариса Куклина показала 13-й результат, а Ольга Дмитриева замкнула тридцатку сильнейших.