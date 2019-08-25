Российский фигурист Глеб Лутфуллин заменит Петра Гуменника на этапе серии Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде, США. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации конькобежцев.

О причинах замены Гуменника на Лутфуллина не сообщается. Также на соревнованиях в Лейк-Плэсиде выступит Матвей Ветлугин.

Вчера, 24 августа, во французском Куршевеле состоялся первый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Победителями в соревнованиях танцевальных пар стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, в соревнованиях юношей третьим стал Андрей Кутовой. У девушек сразу две россиянки оказались на пьедестале почета: Камила Валиева выиграла этап по сумме двух программ, а Майя Хромых стала третьей.

Этап ЮГП в Лейк-Плэсиде пройдет с 28 по 31 августа.