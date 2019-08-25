Американский боец UFC Дастин Порье поделился мнением о сильных сторонах своего текущего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова.

В интервью MMA Fighting Порье заявил, что может заставить любого соперника корчиться от боли. «Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью. Я знаю свои возможности», — отметил американец, добавив, что Хабиб не пугает его, хоть и является лучшим в давлении в партере и в умении проводить тейкдаун.

«Чувствую, что побью Хабиба, причиню ему боль, уберу с дороги», — заявил Порье, добавив, что сможет победить Нурмагомедова засчет совокупности факторов: тактики, движений, своих умений в джиу-джитсу, борьбе, кикбоксинге. Также Порье уверен, что в поединке ему поможет понимание MMA и непрерывное стремление быть первым.

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках турнира UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.