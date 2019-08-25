Чемпионат Европы по волейболу, прямая трансляция матча Россия — Швейцария

Женская сборная России по волейболу сыграет второй матч на чемпионате Европы в Словакии. Соперниками россиянок станут волейболистки из Швейцарии.

Матч пройдет на стадионе «Словнефт» в Братиславе. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

В первом матче на чемпионате Европы сборная России обыграла команду Белоруссии в трех партиях. Швейцарки успели сыграть на турнире два матча, потерпев два поражения: от Германии и от Словакии. Команды играют в рамках подгруппы D, в следующий раунд выйдут четыре из шести команд.

Чемпионат Европы продлится до 8 сентября. Он будет проходить в Турции, Венгрии, Польше и Словакии.

Ранее женская сборная России смогла завоевать путевку на Летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. На отборочном турнире в Калининграде