Московский ЦСКА одержал победу в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20, обыграв грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-арене» и завершился со счетом 3:0.

На 43-й минуте отличился защитник Марио Фернандес, голевой пас на него отдал Яка Бийол. Во втором тайме армейцы отличились еще дважды: сначала гол оформил Федор Чалов, передачей отметился Иван Обляков. На 73-й минуте Никола Влашич сделал счет в матче разгромным, голевой пас на него оформил Федор Чалов.

Сейчас у подопечных Виктора Гончаренко 13 очков, они занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы располагаются на 12-м месте, за семь туров чемпионата они набрали всего семь очков.

В следующем туре «Ахмат» на своем поле примет «Тамбов», а ЦСКА предстоит совершить выезд в Тулу.