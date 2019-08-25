Россия начала матч со Швейцарией на ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу начала второй матч на чемпионате Европы в Словакии. Соперником россиянок является команда Швейцарии.

Матч проходит на стадионе «Словнефт» в Братиславе. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В первом матче на европейском первенстве сборная России обыграла команду Белоруссии в трех партиях. Швейцарки успели сыграть на турнире два матча, потерпев два поражения: от Германии и от Словакии. Команды играют в рамках подгруппы D, в следующий раунд выйдут четыре из шести команд группы, показавшие лучший результат.

Чемпионат Европы продлится до 8 сентября. Он будет проходить сразу в четырех странах: в Турции, Венгрии, Польше и Словакии.

Ранее женская сборная России смогла завоевать путевку на Летние Олимпийские игры в Токио 2020 года на турнире в Калининграде.