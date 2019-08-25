Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о том, почему он перестал пользоваться «Инстаграмом».

В интервью порталу телеканала «Матч ТВ» Латыпов рассказал, что ему заблокировали вход в его аккаунт. «Просто не могу войти. И я спокойно обхожусь без этого», — отметил биатлонист, добавив, что спустя столько времени он потерял желание и интерес.

«Раньше была некая зависимость, я сидел в соцсетях и тратил на них много времени. Но смысла от них нет, и вот я уже полгода без соцсетей, и не тянет», — рассказал Латыпов. Последняя публикация в его «Инстаграме» датирована январем 2019 года.

Сегодня, 25 августа, Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.