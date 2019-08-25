Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.

«Млада Болеслав» смогла одержать волевую победу над «Динамо» из Ческе Будеёвице со счетом 4:2. В составе соперников отличились Лукаш Провод и Патрик Брандтнер. Затем «Млада» забила четыре мяча: сначала Комличенко забил два мяча в концовке первого тайма, а затем забил еще два спустя некоторое время после перерыва.

Напомним, в прошлом сезоне Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу. Он стал автором

После этого успеха Николай Комличенко попал в сферу интересов нескольких российских клубов, а также получил первый вызов в сборную России по футболу. По информации СМИ, в данный момент переговоры по трансферу форварда ведет московский ЦСКА.