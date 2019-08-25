Российский защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. О характере повреждения после матча рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Слова специалиста приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам Гончаренко, Набабкин получил мышечное повреждение, и его восстановление может занять несколько недель.

Наставник ЦСКА также прокомментировал ситуацию с остальными травмированными в матче. «У нас уже надо одного за двоих считать, судя по количеству травмированных. В том смысле, что вот Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются, можно за одного здорового считать», — заявил Гончаренко, добавив, что Виктор Васин может восстановиться уже к следующей игре с «Арсеналом», а Алан Дзагоев вернется уже осенью.

Напомним, Кирилл Набабкин получил травму на 17-й минуте матча и вынужден был покинуть поле. На тот момент счет в матче ЦСКА — «Ахмат» был 0:0, однако затем подопечные Гончаренко забили три мяча и смогли одержать победу в игре.