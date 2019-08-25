Девушка португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, насколько сложно встречаться с такой знаменитостью, как ее партнер.

В интервью британскому изданию The Sun Родригес заявила, что быть ​​партнёром такого знаменитого человека очень непросто. «Я бы не променяла это ни на что. То, что я чувствую по отношению к нему, сильнее любого давления. Вместе мы сильнее», — заявила модель, добавив, что они с Роналду восхищаются друг другом.

По мнению Родригес, она обладает самым большим богатством на свете — у нее есть здоровая и счастливая семья.

Напомним, Джорджина Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2017 года, у пары есть совместный ребенок, также Родригес и Роналду воспитывают его детей от суррогатных матерей.