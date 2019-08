Сербский теннисист Новак Джокович оценил перспективы россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США 2019 года.

В интервью газете The New York Times Джокович рассказал, что считает Даниила Медведева заслуженным фаворитом US Open. «Но тут все-таки пять сетов, две недели, это «Шлем». Другая обстановка, другой опыт», — отметил Джокович, добавив, что одной игры недостаточно, чтобы победить в подобных обстоятельствах.

«Нужно терпение и умение балансировать теннис и то, что происходит за пределами корта, умение справляться с важностью «Шлема», — заявил теннисист

Новак Джокович является первой ракеткой мира, Даниил Медведев занимает пятую позицию в текущем рейтинге ATP. Накануне Открытого чемпионата США россиянин одержал победу на турнире ATP cерии «Мастерс» в Цинциннати.