Московский «Спартак» одержал гостевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в седьмом туре чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме счет был открыт благодаря хозяевам. Одну из атак успешно завершил Александр Соболев, передачу на него отдал Максим Канунников. Сейчас Соболев имеет в активе уже 6 мячей в 7 турах и возглавляет список бомбардиров.

Во втором тайме «Спартак» ответил двумя мячами. На 54-й минуте отличился Джордан Ларссон, а победный гол забил Гус Тиль в компенсированное ко второму тайму время. Передачей отметился Зелимхан Бакаев.

На данный момент пять команд Российской Премьер-лиги имеют по 14 очков. Помимо «Спартака» столько же очков имеют «Зенит», «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив».