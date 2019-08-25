Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в третьем туре предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе петербургских армейцев отметился Никита Рукавишников, по одной шайбе забросили Наиль Якупов и Владимир Ткачев.

Победили петербуржцы и в серии послематчевых буллитов. Точными ударами в составе СКА отметились Олег Ли, Евгений Кетов, Лукас Бенгтссон. Вратарь армейцев Петр Кочетков смог отразить четыре броска в серии.

Таким образом, подопечные Алексея Кудашова набрали 9 очков, обыграв прямого конкурента и стали победителями турнира имени Пучкова. Вне зависимости от того, как завершится завтрашний матч СКА и «Авангарда», армейцы с Невы не сместятся с первого места.