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  • 22:49,  25 августа 2019
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«Ростов» обыграл «Рубин» и делит первое место РПЛ с четырьмя командами

&#171;Ростов&#187; обыграл &#171;Рубин&#187; и делит первое место РПЛ с четырьмя командами
Фото: официальный сайт "Ростова"

Футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в седьмом туре Российской Премьер-лиги, что позволило команде Валерия Карпина выйти в лидеры чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 15 минуте встречи, гол на счету Евгений Маркова. Передачу на него оформил Вячеслав Подберезкин. По истечении получаса игры ростовчане сравняли счет. Очередной гол в ворота команды-соперника отправил Эльдор Шомуродов. Победный мяч «Ростова» был забит в концовке встречи: на 87-й минуте отличился Александр Саплинов с передачи Евгения Чернова.

На данный момент пять команд Российской Премьер-лиги имеют по 14 очков. Помимо «Ростова» столько же очков имеют «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

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