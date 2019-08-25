«Ростов» обыграл «Рубин» и делит первое место РПЛ с четырьмя командами

Футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в седьмом туре Российской Премьер-лиги, что позволило команде Валерия Карпина выйти в лидеры чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 15 минуте встречи, гол на счету Евгений Маркова. Передачу на него оформил Вячеслав Подберезкин. По истечении получаса игры ростовчане сравняли счет. Очередной гол в ворота команды-соперника отправил Эльдор Шомуродов. Победный мяч «Ростова» был забит в концовке встречи: на 87-й минуте отличился Александр Саплинов с передачи Евгения Чернова.