Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Рубином» в седьмом туре чемпионата России. Слова тренера приводит портал Чемпионат.com.

После встречи Карпин заявил, что поединок вышел очень нервным. «Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами», — отметил Карпин, добавив, что команда будет работать над проблемами с реализацией.

«Сегодня они сделали всё, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот. Будем исправлять, работать – вместо 30 будем наносить 50 ударов — может, забьём», — заявил Карпин.

Также Валерий Карпин ответил на вопрос, кого должен купить «Ростов», чтобы команда стала чемпионом России по футболу. «Дайте денег — кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара», — заключил Карпин.

Напомним, «Ростов» победил «Рубин» со счетом 2:1 и стал одним из лидеров РПЛ вместе с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Локомотивом».