Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился ожиданиями от грядущего заседания с биатлонистами сборной России по поводу контрактов с СБР.

Слова Драчева приводит портал ТАСС. По заявлению Драчева, Союз биатлонистов России разослал приглашения всем членам сборной, которые хотят обсудить текущие условия контракта. В список биатлонистов также вошел и лидер национальной команды Александр Логинов, который соглашение не подписал.

«Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определенные выводы», — заявил Драчев.

Напомним, многих членов сборной России по биатлону не устраивают текущие условия контракта на сезон, в частности, краткий список прав биатлонистов, а также плохо прописанные обязанности СБР.