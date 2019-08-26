Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Германии на чемпионате Европы по волейболу. Встреча пройдет сегодня, 26 августа, на стадионе «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия.

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.

Первые две встречи в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу россиянки выиграли. В стартовой игре первенства спортсменки одержали победу над командой Белоруссии, а затем победили Швейцарию. В обоих матчах российские волейболистки не отдали соперницам ни одной партии: оба матча были выиграны со счетом 3:0.

На групповом этапе ЧЕ по волейболу предстоит сыграть еще с Испанией и со Словакией.

Чемпионат Европы продлится до 8 сентября. Он будет проходить сразу в четырех странах: в Турции, Венгрии, Польше и Словакии.