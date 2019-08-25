Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в рамках чемпионата Европы, обыграв команду Швейцарии. Матч прошел на «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия, и завершился со счетом 3:0 в пользу российских волейболисток.

Первую партию россиянки завершили со счетом 28:26, затем швейцарки начали уступать и вторую партию проиграли со счетом 25:19. В третьей партии спортменки из Швейцарии полностью расслабились, что позволило России разгромно победить в сете со счетом 25:9, а также не отдать соперницам ни одной партии.

Первую встречу на чемпионате Европы по волейболу россиянки выиграли у команды Белоруссии.

Следующий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы российские волейболистки сыграют против сборной Германии. Игра состоится завтра, 26 августа, начало запланировано на 18:30 по московскому времени.