Главные новости за воскресенье, 25 августа, на Nevasport — для тех, кто пропустил спортивные события дня.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в лидеры РПЛ

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в седьмом туре чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За «Крылья» забил Александр Соболев, а в составе «Спартака» отличились Джордан Ларссон и Гус Тиль, оформивший победный гол в компенсированное ко второму тайму время.

ЦСКА нанес поражение «Ахмату» в 7-м туре РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20, обыграв грозненский «Ахмат». На 43-й минуте отличился защитник Марио Фернандес, голевой пас на него отдал Яка Бийол. Во втором тайме армейцы отличились еще дважды: сначала гол оформил Федор Чалов, передачей отметился Иван Обляков. На 73-й минуте Никола Влашич сделал счет в матче разгромным, голевой пас на него оформил Федор Чалов. Сейчас у ЦСКА 13 очков, команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов« обыграл «Рубин« и делит первое место РПЛ с четырьмя командами

Футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в седьмом туре Российской Премьер-лиги, что позволило команде Валерия Карпина выйти в лидеры чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.Счет в матче был открыт на 15 минуте, гол на счету Евгений Маркова. По истечении получаса игры ростовчане сравняли счет, гол в ворота команды-соперника отправил Эльдор Шомуродов. Победный мяч «Ростова» был забит на 87-й минуте, отличился Александр Саплинов с передачи Евгения Чернова.

Россия разгромила Швейцарию на ЧЕ по волейболу

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в рамках чемпионата Европы, обыграв команду Швейцарии. Матч прошел на «Словнефт-Арена» в Братиславе, Словакия, и завершился со счетом 3:0 в пользу российских волейболисток. Первую партию россиянки завершили со счетом 28:26, затем швейцарки начали уступать и вторую партию проиграли со счетом 25:19. В третьей партии спортменки из Швейцарии полностью расслабились, что позволило России разгромно победить в сете со счетом 25:9, а также не отдать соперницам ни одной партии.

СКА обыграл «Йокерит« и стал победителем турнира Пучкова

Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в третьем туре предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Дублем в составе петербургских армейцев отметился Никита Рукавишников, по одной шайбе забросили Наиль Якупов и Владимир Ткачев. Победили петербуржцы и в серии послематчевых буллитов. Команда Алексея Кудашова набрала 9 очков в трех матчах и до конца турнира пробудет на первом месте.

Воронина взяла серебро на ЧМ по летнему биатлону

Российская биатлонистка Тамара Воронина стала второй на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах, Белоруссия. Сегодня, 25 августа, на турнире состоялась женская гонка преследования. Первой стала китаянка Янь Чжан. Воронина также промахнулась один раз на четырех рубежах, отстав от китаянки на 7,6 секунды. Бронзу чемпионата мира завоевала представительница Украины Вита Семеренко. В десятку сильнейших вошли еще две участница сборной России. На четвертом месте расположилась Лариса Куклина, она отыграла девять позиций по сравнению со спринтом. Кристина Резцова стала в пасьюте десятой, уступив лидеру чуть более 40 секунд.

Латыпов завоевал серебро на ЧМ по летнему биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную награду на чемпионате мира по летнему биатлону. В мужской гонке преследования, которая проводилась сегодня, 25 августа, Эдуард Латыпов занял второе место, уступив лишь словацкому спортсмену Мартину Отченашу. Латыпов сделал в общей сложности пять промахов и проиграл первому месту чуть более девяти секунд. Третье место занял представитель Словении Клемен Бауэр.