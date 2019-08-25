Тульский «Арсенал» обыграл футбольный клуб «Оренбург» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 23-й минуте счет в матче открыл Александр Ломовицкий с передачи Сергея Ткачева. Затем гости сравняли счет во втором тайме, отличился Джордже Деспотович с передачи Жиги Шкофлека.

Победный гол «Арсенал» забил на 69-й минуте, мяч в ворота соперника отправил Евгений Луценко с передачи Даниила Лесового, что и помогло «Арсеналу» добыть три очка в матче.

Сейчас у «Арсенала» в активе 13 очков — это всего на 1 балл меньше, чем у лидеров чемпионата «Зенита», «Ростова», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». «Оренбург» располагается на последней строчке, имея всего 2 очка после 7 туров.