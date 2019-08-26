Нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани получили повреждения в матче третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы». Игра закончилась разгромной победой парижан со счётом 3:0.

Как сообщает Goal, Кавани повредил паховые мышцы. Форвард был вынужден уйти с поля уже на 14-й минуте встречи. Мбаппе был заменен на 66-й минуте, у него диагностирована травма подколенного сухожилия. Кроме того, повреждение получил защитник «ПСЖ» Абду Диалло.

В ближайшее время футболистам предстоит пройти медицинское обследование, которое выяснит степень серьезности полученных повреждений. Станет известно, сколько времени игрокам потребуется на восстановление.

Напомним, помочь «ПСЖ» также не может бразильский форвард Неймар, который стремится покинуть французский клуб.