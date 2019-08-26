Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об изменениях в своей короткой программе на сезон-2019/20. Изначально спортсменка планировала выступать под песню «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine, однако затем выбрала Oblivion Астора Пьяццоллы.

«Программа получилась очень современная, очень крутая, драйвовая», — сказала Туктамышева в интервью ФФККР. Известно, что постановка осталась прежней, изменилось лишь музыкальное сопровождение. Хореографом является канадка Ше-Линн Бурн.

Туктамышева подчеркнула, что первый вариант программы был очень насыщенным. «В новом варианте я тоже выгляжу достаточно свежо», — сказала Елизавета.

Фигуристка начнет сезон на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy.