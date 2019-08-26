Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA. В обновленном списке спортсменки по-прежнему располагаются на 42-й и 87-й строчках соответственно.

Первая тройка рейтинга также не претерпела изменений. Возглавляет список японка Наоми Осака, на втором месте располагается австралийка Эшли Барти, на третьем — Каролина Плишкова из Чехии. Замыкают пятерку сильнейших победительница Уимблдона румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина, их позиции также остались неизменными.

Лучшей из россиянок идёт Касаткина, следом за ней на 43-й строчке расположилась Екатерина Александрова. Анастасия Павлюченкова — 45-я, Вероника Кудерметова — 51-я.

Также в сотню рейтинга входят Маргарита Гаспарян (61), Светлана Кузнецова (72), Анна Блинкова (84), Вера Звонарева (85) и Наталья Вихлянцева (98).

Напомним, ни одна из россиянок не попала в число сеяных на US Open.