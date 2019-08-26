Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от своей победы на лыжероллерной многодневке Toppidrettsveka в Норвегии. В заключительной гонке преследования он опередил трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо.

Большунов признался, что во время пасьюта придерживался не того плана, который был продуман перед стартом. «Начну праздновать сегодня вечером и закончу как раз к началу сезона», – пошутил Большунов, слова которого приводит NRK.

Спортсмен подчеркнул, что ему было очень приятно не только одержать победы над Клэбо, но и сделать это именно в Норвегии.

Напомним, после гонки Клэбо признал, что Большунов находится в очень хорошей форме. «В лучшей, чем следовало бы», — заключил норвежец.