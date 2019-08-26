Тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын поделился мнением по поводу перспектив Карена Хачанова и Даниила Медведева на US Open.

Куницын, слова которого приводят «Известия», отметил, что для Медведева нынешний месяц получился очень успешным: сначала он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, затем в финале одержал верх над бельгийцем Давидом Гоффеном и выиграл первый в карьере «Мастерс».

Тренер подчеркнул, что держать такую хорошую форму сложно, но к US Open Медведев должен подойти в тех же кондициях, что и на предыдущих турнирах.

Что касается Хачанова, Куницын отметил его достойное выступление в Монреале. Он обратил внимание и на неудачу Карена в Цинциннати, но призвал не преувеличивать негатив. По мнению тренера, Люка Пуй, которому уступил Хачанов, является одним из самых неудобных для него соперников.