Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP. В обновленном списке спортсмен занимает 43-ю строчку.

Рейтинг был опубликован сегодня, 26 августа. Первой ракеткой мира по-прежнему идёт серб Новак Джокович, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль, на третьем — швейцарец Роджер Федерер. В первой десятке не произошло никаких изменений по сравнению с предыдущей неделей, четвертое место остается за австрийцем Домиником Тимом, пятое — за россиянином Даниилом Медведевым.

В топ-10 входит ещё один представитель России — Карен Хачанов, он идет на девятом месте. Замыкает десятку испанец Роберто Баутиста-Агут.

Поднявшийся на 43-ю строчку Рублёв на прошлой неделе был 47-м. До этого спортсмен резко взлетел на 23 позиции после сенсационной победы над Роджером Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати.