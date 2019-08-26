Баскетбол, прямая трансляция матча Россия — Аргентина

Сборная России по баскетболу встретится с командой Аргентины в товарищеском матче, который предшествует старту чемпионата мира. Прямая трансляция матча начнется в 14:25 по московскому времени и будет доступна здесь.

Игра будет проходить в китайском Нинбо. Сборная России отправилась в Китай 23 августа, с командой не полетел Джоэл Боломбой.

Всего в состав вошли 14 баскетболистов — Бабурин, Михаил Кулагин, Мотовилов, Платунов, Сопин, Фридзон, Антонов, Воронцевич, Курбанов, Валиев, Карасев, Зубков, Забелин, Ивлев.