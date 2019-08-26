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  • 09:54,  26 августа 2019
Баскетбол
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Баскетбол, прямая трансляция матча Россия — Аргентина

Баскетбол, прямая трансляция матча Россия &#8212; Аргентина
Сборная России по баскетболу. Фото: РФБ

Сборная России по баскетболу встретится с командой Аргентины в товарищеском матче, который предшествует старту чемпионата мира. Прямая трансляция матча начнется в 14:25 по московскому времени и будет доступна здесь.

Игра будет проходить в китайском Нинбо. Сборная России отправилась в Китай 23 августа, с командой не полетел Джоэл Боломбой.

Всего в состав вошли 14 баскетболистов — Бабурин, Михаил Кулагин, Мотовилов, Платунов, Сопин, Фридзон, Антонов, Воронцевич, Курбанов, Валиев, Карасев, Зубков, Забелин, Ивлев.

В окончательный состав сборной России войдут 12 баскетболистов. После турнира Нинбо Базаревич отцепит двух игроков, которые вернутся на родину.

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