В словацкой Братиславе на на стадионе «Словнефт-Арена» состоится матч женского чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Германии. Игра стартует в 18:30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее сборная России сыграла уже два матча на турнире, в обоих одержала победы. Сначала россиянкам удалось взять верх над соперницами из Белоруссии, затем — из Швейцарии. В обоих матчах российские волейболистки не отдали соперницам ни одной партии: встречи были выиграны со счетом 3:0.

На групповом этапе чемпионата России предстоит сыграть еще с Испанией и со Словакией.