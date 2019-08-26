Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в парном катании, рассказала, как начала совместную работу с новым партнером Андреем Новосёловым.

В интервью «Р-Спорту» Столбова призналась, что понимала, на что идет, когда в 26 лет решила выступать с новым партнером. По её словам, процесс «скатки» в этом возрасте происходит уже не так, как в 16 или 18 лет.

Столбова подчеркнула, что у них с Новосёловым не возникало никаких конфликтов во время притирки друг к другу. «Мы с Андреем не в том возрасте, чтобы устраивать какие-то разборки или перетягивание каната — на это просто нет времени», — заявил фигуристка и добавила, что их цели и задачи абсолютно совпадают.

Напомним, Столбова и Новосёлов получили разрешение выступать за Россию с этого года. Ранее партнёр представлял сборную Франции. На данный момент тренером фигуристов является Николай Морозов.