Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает Footmercato, игрок попал в сферу интересов российского клуба. На матче «Ренна» со «Страссбургом» в чемпионате Франции присутствовал скаут петербуржцев, который приехал специально для просмотра 28-летнего полузащитника.

Гренье стал автором победного гола в этой встрече. Его нынешний контракт с «Ренном» действует до июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 7,5 миллионов евро.

За время своей карьеры Гренье успел также поиграть за «Генгам», «Лион» и «Рому».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата России с 14 очками. Такой же показатель ещё у четырех клубов — «Краснодара», «Спартака», «Ростова» и «Локомотива».