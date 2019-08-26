Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями о своем покере в ворота «Динамо» из Ческе-Будеевице.

По словам Комличенко, это его второй покер во взрослой карьере, а первый раз четыре мяча он забил за «Краснодар-2». Нападающий отметил, что матч был не столько ярким, сколько результативным и продуктивным, при этом три гола получились отличными и довольно эффектными, а в ситуации с первым забитым мячом игрок считает, что ему повезло.

«Честно скажу, всю игру не был готов играть, тренировался перед этим матчем только четыре дня. Но главный тренер поверил в меня и выпустил в стартовом составе. Очень благодарен ему за это доверие», — сказал Комличенко, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Млада Болеслав» смогла одержать волевую победу над «Динамо» из Ческе-Будеёвице со счетом 4:2. В составе соперников отличились Лукаш Провод и Патрик Брандтнер. Затем «Млада» забила четыре мяча: сначала Комличенко забил два мяча в концовке первого тайма, а затем забил еще два спустя некоторое время после перерыва.