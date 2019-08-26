Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против Тайсона Фьюри.

По словам Уайлдера, он будет более спокойным, торопиться не будет. Американец отметил, что он нокаутирует Фьюри, но только более взвешенно и драматично. Боксер считает, что второй бой будет захватывающим, и он очень этого ждет.

«Меня ждет рискованный реванш с Ортисом, но после я стану еще лучше», – сказал Уайлдер, слова которого приводит Mirror.

Напомним, Фьюри после победы над Томом Шварцем заявил, что желает провести новый поединок с Деонтеем Уайлдером. Ранее соперники встречались в декабре 2018 года, поединок закончился вничью. По ходу встречи Уайлдер два раза отправил Фьюри в нокдаун, но британец сохранял преимущество, поэтому рефери не присудил победу ни одному из спортсменов.