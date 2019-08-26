В Нью-Йорке стартует заключительный в этом году турнир «Большого шлема» — US Open. На этот раз соревнования будут особенно интересными для российских болельщиков, потому сразу два спортсмена входят в топ-10 рейтинга АТР: Даниил Медведев и Карен Хачанов. Будет представлять страну и Андрей Рублёв, недавно заявивший о себе сенсационной победой над Роджером Федерером.

Nevasport рассказывает, в каких кондициях россияне подошли к старту Открытого чемпионата США.

Даниил Медведев, 5-е место в рейтинге АТР

На сегодняшний день Медведев по праву считается лидером российского тенниса: он выдал ряд успешных выступлений и поднялся на пятую строчку мирового рейтинга. Если учесть, что первая тройка — Джокович, Надаль и Федерер — находится за пределами досягаемости, Даниил уступает лишь Доминику Тиму.

Медведев нашел свою игру и пользуется этим практически с любым соперником: он хорош в обороне и не боится двигаться по корту, заставляя других ошибаться. Россиянин отличается мощным и стабильным бэкхендом, но и справа сейчас бьет довольно неплохо.

Чего не любит Даниил, так это укороченные удары — к сетке он выходит только тогда, когда вынуждает соперник, и справляется отнюдь не всегда. Но главная его проблема кроется не в технике, а в психологии. До Кирьоса, конечно, далеко, но и пошвырять ракетки Даня тоже любит. Сейчас он выглядит гораздо более спокойным, чем раньше, но иногда всё же срывается и теряет настрой.

Его соперником по первому кругу будет Праджнеш Гуннесваран из Индии, идущий на 88-й строчке рейтинга АТР. Нет смысла пояснять, кто подойдет к матчу в статусе фаворита.

Карен Хачанов, 9-е место в рейтинге АТР

Хачанов сохранил своё место в топ-10, хоть и провел август не столь успешно, как Медведев. В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати он проиграл Люке Пую, но, стоит признать, тот вообще является одним из самых неудобных соперников для Карена.

Если Медведев лучше всего показывает себя на харде, то Хачанов более универсален — ему подходят и хардовые, и грунтовые покрытия. На быстрых кортах Карен может допускать ошибки на форхендах, хотя в целом обладает очень мощным ударом справа. Не стоит забывать и о том, что свою самую крупную победу в карьере — на «Мастерсе» в Париже — он одержал именно на харде.

Как и в случае с Медведевым, вопросы к психологии тоже имеются. Хачанов не устраивает истерик на корте, но проявляет нестабильность в другом: если игра идет не по его сценарию, он частенько опускает руки и продолжает борьбу довольно вяло, без должного рвения, часто ошибаясь на подачах. Однако статус соревнований и положение в рейтинге должны стать для него лучшей мотивацией.

Его первый соперник — Вашек Поспишил из Канады, 216-е место рейтинга. Здесь тоже нет вопросов, кто будет фаворитом.

Андрей Рублёв, 43-е место рейтинга АТР

Самая непростая задача будет стоять перед 21-летним Андреем Рублёвым, который, наконец, оправился от череды травм и продолжил своё восхождение по таблице АТР. В прошлом году Андрей пропустил часть сезона из-за стрессового перелома спины, в этом восстанавливался от травмы запястья. Оставив эти сложности позади, он показал, что полностью готов к борьбе: на турнире в Гамбурге он выбил Доминика Тима, затем на «Мастерсе» в Цинциннати обыграл Стэна Вавринку и Роджера Федерера. Сенсационная победа над третьей ракеткой мира подняла Андрея сразу на 23 позиции рейтинга.

Из-за травмы запястья он пропустил «грунтовый» «Ролан Гаррос», но на харде у него проблем не возникает. Рублев реже многих ошибается на подачах и показывает довольно осмысленную игру. С точки зрения психологии явных проблем тоже нет, могут сказаться лишь долгие вынужденные паузы. Однако тот кураж, который Андрей поймал на предыдущих турнирах, должен сыграть ему на руку.

Сетка оказалась к Рублёву менее благосклонна: его первым соперником станет Стефанос Циципас из Греции, 8-я ракетка мира. Фаворитом встречи будет именно он, но Рублёв уже доказал, что не испытывает мандража при встрече с именитыми визави.