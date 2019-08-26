Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор снова встретятся лицом к лицу.

Как сообщает International Business Times, на сей раз бойцы будут не драться, а посоревнуются в японском телешоу «Суперзвёзды». По информации источника, Макгрегор и Мэйвезер будут соревноваться в конкурсах на выносливость и скорость. Отмечается, что транслироваться шоу будет в канун Нового года в Японии.

The Sun также сообщает, что ирландец в ближайшее время подпишет сделку на сумму 12 миллионов долларов, а компанию ему и Мэйвезеру составит японский кикбоксёр Тенцин Нацукава, у которого был поединок с американцем.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что хотел бы вернуться в UFC с поединком уже до конца 2019 года, но возможный соперник ирландца пока неизвестен.