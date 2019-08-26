Комличенко об уходе из «Млады»: Много трансферов случается в последние дни

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал о возможном переходе в другую команду.
Комличенко заметил, что осталась неделя до закрытия трансферного окна. Игрок отметил, что «Млада» и он открыты для предложений, а много переходов обычно случается как раз в последние дни.
«Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — сказал Комличенко, слова которого приводит «Чемпионат».
Напомним, ранее «Млада Болеслав» смогла одержать волевую победу над «Динамо» из Ческе-Будеёвице со счетом 4:2. В составе соперников отличились Лукаш Провод и Патрик Брандтнер. Затем «Млада» забила четыре мяча: сначала Комличенко забил два мяча в концовке первого тайма, а затем забил еще два спустя некоторое время после перерыва.