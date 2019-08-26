Комличенко об уходе из «Млады»: Много трансферов случается в последние дни

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал о возможном переходе в другую команду.

Комличенко заметил, что осталась неделя до закрытия трансферного окна. Игрок отметил, что «Млада» и он открыты для предложений, а много переходов обычно случается как раз в последние дни.

«Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни», — сказал Комличенко, слова которого приводит «Чемпионат».