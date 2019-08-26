Столбова: У нас нет необходимости выпрыгивать из штанов

Российская фигуристка Ксения Столбова, которая будет выступать в паре с Андреем Новоселовым, рассказала, как проходила подготовка к сезону.

В интервью агентству «Р-Спорт» Столбова пояснила, что они с партнёром придерживались определенного плана работы, по которому готовились к прокатам. Фигуристка подчеркнула, что они старались делать всё по-максимуму. По ее словам, от того, как пара выступит на прокатах, будет зависеть то, какими будут следующие старты.

«Но у нас нет необходимости куда-то рваться, выпрыгивать из штанов», — заявила Столбова и добавила, что у них с партнером было достаточно много времени, чтобы скататься и отработать все элементы.