Дочь главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка Алиса в Instagram ответила, почему ее отец так заметно похудел.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, который спросил, неужели Олега Знарка не кормят, Алиса написала: «Не кормим».

Отметим, Алиса Знарок является девушкой нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Напомним, о подписании контракта между «Спартаком» и Знарком стало известно 29 апреля. Соглашение с 56-летним тренером построено на схеме «1+1».

Знарок является одним из самых титулованных тренеров российского хоккея: он три раза выигрывал Кубок Гагарина (с «Динамо» и со СКА). Под его руководством сборная России была чемпионом мира 2014 года в Минске и побеждала на Олимпиаде в 2018 году. В настоящее время Знарок занимает должность консультанта сборной России.