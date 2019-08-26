Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании попасть во взрослую национальную команду России.

Игрок отметил, что не знает, кто об этом не мечтает, и считает, что было бы неправильно не ставить такую цель. По словам Лесового, в юниорскую сборную он уже вызывался, и надеется, что его вызовут и в молодежную.

«Главный тренер один и тот же – Михаил Михайлович Галактионов. Отборочный цикл Евро-2021 начнётся уже в сентябре», — сказал Лесовой, слова которого приводит официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в 2015 году Лесовой стал футболистом петербургского «Зенита» и принял российское гражданство. Ранее уроженец Москвы выступал в киевском «Динамо» — он воспитанник этой команды. В данный момент Лесовой находится в Туле на правах аренды.