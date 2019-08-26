Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

Рейнгольд считает, что Александр Максименко стал лучшим игроком матча с «Крыльями Советов», а без его стараний не было бы победы. Ветеран «Спартака» отметил, что результат матча мог быть совершенно иным, если бы голкипер на последних минутах не выручил команду. Рейнгольд отметил, что Максименко растет на глазах, и это здорово.

«Я считаю, что этот футболист будет незаменимым в воротах еще долгие годы. Точно так же, как Игорь Акинфеев в ЦСКА», — сказал Рейнгольд, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, московский «Спартак» одержал гостевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в седьмом туре чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.