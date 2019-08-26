Федерер считает себя одним из фаворитов US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от старта турнира US Open.
По словам Федерера, без сомнения, победить в этом турнире будет тяжело, швейцарец отметил, он чувствует, что входит в группу игроков, которым по силам это сделать. Теннисист заявил, что гордится своими стабильными выступлениями на протяжении последних полутора лет.
«Ощущение, что фаворитами US Open в очередной раз будут одни и те же ребята. Большим сюрпризом станет победа кого-либо другого», — сказал Федерер, слова которого приводит Fox Sports.
US Open будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября. Действующими чемпионами соревнований являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
Напомним, US Open входит в четвертку турниров «Большого шлема». В прошлогоднем финале Джокович в трёх партиях обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.