Федерер считает себя одним из фаворитов US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от старта турнира US Open.

По словам Федерера, без сомнения, победить в этом турнире будет тяжело, швейцарец отметил, он чувствует, что входит в группу игроков, которым по силам это сделать. Теннисист заявил, что гордится своими стабильными выступлениями на протяжении последних полутора лет.

«Ощущение, что фаворитами US Open в очередной раз будут одни и те же ребята. Большим сюрпризом станет победа кого-либо другого», — сказал Федерер, слова которого приводит Fox Sports.