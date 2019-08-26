Французский Куршевель, известный своим горнолыжным курортом, на минувшей неделе стал центром юниорского фигурного катания. Там прошел первый этап серии Гран-при, который принес российской команде сразу пять медалей.

Девушки. Победа Камилы Валиевой, бронза Майи Хромых

В соревновании девушек ожидаемый триумф праздновала ученица Этери Тутбердзе Камила Валиева, которая полюбилась публике задолго до первого международного старта.

Хотя от неё и ждали только золотую медаль, завоевать её оказалось не так просто, как хотелось бы. После короткой программы Валиева шла лишь третьей, уступая не только своей подруге по команде Майе Хромых, но и кореянке Сё Ён Ви. Исполняя любимую программу Тутберидзе «Девочка на шаре», Валиева переволновалась и упала на каскаде. Хромых же выступила безупречно и захватила промежуточное лидерство.

Однако в произвольной программе картина поменялась. Несмотря на то, что Валиева снова допустила падение, она поднялась на верхнюю строчку таблицы. Её успехом стал четверной тулуп, исполненный безупречно. Хромых, наоборот, с произвольной программой не справилась: Майя упала два раза. Вероятно, сказалось неожиданное лидерство после первого дня соревнований. Как бы то ни было, с поставленными задачами россиянки справились: привезли медали с этапа Гран-при, который для обеих стал первым в карьере.

Юноши. Бронза Андрея Кутового, четвертое место Егора Рухина

У юношей до старта соревнований выявить очевидного лидера было не так-то просто: на медали претендовали многие участники. Андрей Кутовой едва не лишил себя шансов на награду: после короткой программы он шел лишь девятым. В произвольной программе спортсмен смог реабилитироваться и взлететь сразу на шесть позиций вверх, заняв итоговое третье место.

Андрей пока не показывает публике элементов уровня «ультра-си», однако берет своей харизмой, артистизмом и зажигательными программами.

Для Егора Рухина, который тренируется у Тутберидзе, этот сезон в юниорах уже третий. Однако опыт не помог спортсмену подняться на пьедестал почета — Егор немного не дотянул до медалей и стал четвертым. При этом назвать старт совсем уж неудачным нельзя: Рухин обновил личные рекорды по оценкам, а до бронзы ему не хватило меньше двух баллов.

Победу отпраздновал японец Юма Кагияма, серебряную медаль завоевал канадец Алекса Ракич.

Танцы на льду. Победа Елизаветы Шанаевой/Дэвида Нарижного, бронза Екатерины Каташинской/Александра Васьковича

Закрывали соревновательную программу выступления танцевальных дуэтов, где триумфаторами которых стали россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. После ритм-танца они шли вторыми, так как получили необязательный балл штрафа из-за деталей костюма. Они пропустили вперед французскую пару Лоисия Деможо и Тео ле Мерсье, но уступали всего 0,02 балла.

Шанаева и Нарижный, уже имеющие опыт выступлений на ЮГП, приехали исключительно за победой, что и доказали в произвольном танце. Они выступили увереннее и ярче соперников и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала. Французский дуэт остался на втором месте.

Дебютантами международных стартов стал еще один российский дуэт — Екатерина Каташинская и Александр Васькович. «Проба пера» на этапе Гран-при прошла удачно: фигуристы завоевали бронзовые награды. Досадное падение на ровном месте в произвольном танце добавило Каташинской и Васьковичу штрафной дедакшн, но фигуристам удалось удержать своё место в тройке.

В Куршевеле не проходили соревнования в парном катании, однако уже на следующем этапе серии — в Лейк-Плэсиде — зрители увидят все четыре дисциплины.