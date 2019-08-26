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  • 13:40,  26 августа 2019
ФК "Зенит"
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Агент Мевли: Не знаю о предложении «Сочи», у Михи еще два года контракта

Мевля, Зенит
Миха Мевля празднует гол в ворота "Мольде". Фото: https://www.instagram.com/zenit_spb

Агент словенского защитника «Зенита» Михи Мевли Евгений Новиков прокомментировал слухи об уходе его клиента в «Сочи».

По словам агента, он не знает о предложении «Сочи».

«У Михи еще два года контракта. Он игрок «Зенита», — сказал Новиков, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее появилась информация, что защитник «Зенита» Миха Мевля может в ближайшее время стать игроком «Сочи».

Отметим, «Сочи» приобрел уже шестерых игроков «Зенита» — Антона Заболотного, Андрея Мостового, Кристиана Нобоа, Эльмира Набиуллина, Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева.

В данный момент «Сочи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своём активе три очка. «Зенит» с 14 очками располагается на пятой строчке чемпионата России.

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