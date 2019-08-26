Агент Мевли: Не знаю о предложении «Сочи», у Михи еще два года контракта

Агент словенского защитника «Зенита» Михи Мевли Евгений Новиков прокомментировал слухи об уходе его клиента в «Сочи».

По словам агента, он не знает о предложении «Сочи».

«У Михи еще два года контракта. Он игрок «Зенита», — сказал Новиков, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее появилась информация, что защитник «Зенита» Миха Мевля может в ближайшее время стать игроком «Сочи».

Отметим, «Сочи» приобрел уже шестерых игроков «Зенита» — Антона Заболотного, Андрея Мостового, Кристиана Нобоа, Эльмира Набиуллина, Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева.