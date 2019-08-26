Пять игроков «Зенита» вошли в состав сборной на отборочные матчи Евро-2020

Андрей Лунев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Артем Дзюба вошли в состав сборной России, которая 1 сентября в Новогорске начнет подготовку к матчам отбора на Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

Помимо Лунева в качестве вратарей вызваны также голкиперы «Локомотива» и «Сочи» Маринато Гилерме и Сослан Джанаев.

Защитниками помимо Жиркова вызваны Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный) и Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Тренерский штаб также определился со списком хавбеков. Это Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), уже упомянутые Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону) и Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Форвардами помимо Дзюбы в сборной будут Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия) и Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Игра с Шотландией состоится 6 сентября в Глазго, с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

Напомним, отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.