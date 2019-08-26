Генеральный директор петербургского «Зенита» объяснил причины поражения команды от «Уфы».

По словам Медведева, первый фактор такого результата — это настрой «Уфы». Функционер считает, что уфимцы играли очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля, боролись за мяч и создавали угрозы.

Гендиректор отметил, второй фактор заключается в том, что на классе в РПЛ никто ни у кого выиграть не может, несмотря на наличие ярких игроков в составе.

«Каждая игра для победы требует стопроцентной, а иногда и больше, отдачи. Нужно, чтобы огонь и сила были в каждом действии. На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи и даже включать турбонаддув», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, «Зенит» на выезде проиграл «Уфе» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отличившийся на 79-й минуте встречи.