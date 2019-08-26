Московское «Динамо» улучшило свое предложение по контракту аргентинскому нападающему итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в команде из Флоренции уговаривают 24-летнего футболиста выбрать Москву для продолжения карьеры.

Ранее сын главного тренера мадридского «Атлетико» отклонил первое предложение бело-голубых.

Напомним, Джованни Симеоне перешел в «Фиорентину» из «Дженоа» летом 2017 года. Трансфер обошелся «фиалкам» в 17 миллионов евро. Соглашение аргентинца с его нынешней командой рассчитано до лета 2023 года, его стоимость оценивается сайтом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

Отметим, в прошлом сезоне аргентинский нападающий сыграл в составе итальянского клуба 40 встреч, в которых сумел отличиться восемью забитыми голами, а также сделать шесть результативных передач.